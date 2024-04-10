Boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İHA
Boğulmak üzere olan köpeği vatandaşlar kurtardı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin kovalaması sonucunda havuza düşen ve boğulmak üzere olan yavru köpeği çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu ilçesinin Seyrancık Mahallesi’nde Gamze Kaygı’ya ait yavru köpek mahallede dolaşırken başka köpekler tarafından kovalandı. Köpekler kendisini kovalayınca kaçan yavru köpek, mahalledeki bir evin bahçesine sığındı.

Yavru köpek, o esnada bahçedeki havuza düştü. "İmdat" adlı köpek boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu sırada yavru köpeği İmdat’ı arayan Gamze Kaygı, köpeğini sudan kurtaran vatandaşlardan teslim aldı.

Yavru köpeğinin korktuğunu belirten Gamze Kaygı, "İmdat'ı köpekler kovalamış. Annem durumu fark etmiş. Köpeğimiz çok korkmuş ve havuza düşmüş. Boğulmak üzereyken kurtardılar” dedi.

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