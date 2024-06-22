Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Avcılar'da bulunan Ambarlı sahilinde denizde tehlike yaşayan bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Bu anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ambarlı sahilinde öğlen vakti gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu bir birey yüzme amacıyla denize girdi.

Sahilden uzaklaştıkça sıkıntı yaşamaya başlayan ve yardım çağrısında bulunan kişiye, denizde bulunan iki kişi yüzerek ulaştı.

Boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kişi, yardıma koşanlar tarafından hızla kıyıya çıkarıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine hemen bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdikten sonra kişiyi hastaneye götürdü.