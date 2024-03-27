BoJ/Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli

Kaynak: Bloomberght
BoJ/Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli
BoJ'un şahin üyesi Naoki Tamura normalleşme için istikrarlı faiz artışlarını beklediğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, bankanın 2007'den beri ilk defa geçen hafta faiz artırımının ardından politika normalleşmesini sürdürmesi sebebiyle faiz oranlarını kademeli olarak artırma arzusunun sinyalini verdi.

Tamura, "Olağanüstü büyük ölçekli parasal gevşemeyi geri almak için normalleşmede yavaş ama istikrarlı bir ilerleme sağlanması açısından para politikasının idaresi bundan sonra son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Tamura’nın BoJ’un son politika açıklamasında yer alan enflasyon görünümü göz önüne alındığında finansal koşulların şimdilik destekleyici kalacağını tekrarlamasının ardından Yen’de zayıflık yaşandı.

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