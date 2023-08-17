Boks Federasyonu’nda yolsuzluk skandalı. Spor Bakanlığı’nı bile dolandırdılar

Türkiye Boks Federasyonu, yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor.

Sayıştay, Devlet Denetleme Kurumu, EPDK başkanlarının ve AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın onur kurulu üyesi olduğu Boks Federasyonu’nda zimmete para geçirme, şahsi harcamaların kuruma fatura edilmesi, şartları sağlamayan sporculara milli sporcu belgesi verilmesi iddialarıyla sarsılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da dolandırıldığı iddialar arasında.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırcı'nın haberine göre; AKP'den ve devlet bürokrasisinden pek çok üst düzey ismin onur kurulunda bulunduğu Türkiye Boks Federasyonu yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor.

Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç hakkında federasyonun eski asbaşkanları arasında bulunan Yılmaz İlkay Arın tarafından zimmete para geçirme ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Gözgeç’in sporcuların federasyona yaptığı ödemelerle biriken on binlerce Avro parayı kendi hesabına geçirdiği iddia edilerek federasyonun maddi zarara uğradığı belirtildi.

Yılmaz İlkay Arın’ın avukatı Haluk Atalan aracılığıyla yaptığı suç duyurusuna göre mevcut federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, federasyonun parasını kendi hesabına geçirme, federasyonun imkanlarını kendi şahsi işlerine kullanma, şartları sağlamayan sporculara milli sporcu belgesi verme gibi pek çok suç işledi. Suç duyurusunda Gözgeç’in İstanbul’daki dünya şampiyonasında usulsüzlük yaptığı ve imitasyon malzemeler ile kurumu zarara uğrattığı belirtildi. Ayrıca Gözgeç’in bütçede usulsüzlük yaptığı da iddialar arasında yer aldı. Durumdan rahatsız olan 3 asbaşkanın istifa ettiği de iddialar arasında yer alıyor.

Suçlamalara göre Gözgeç federasyon hesabına yatırması gereken 162 bin Avro parayı 122 bin Avro olarak yani 40 bin Avro eksik yatırdı. İddiaya göre paralar federasyona Avro olarak yatırılıyor. Ancak Gözgeç parayı kendi hesabına geçirip federasyon hesabına 8 ay sonra yatırıyor. Gözgeç’in paranın toplandığı dönemdeki Avro/TL kuru ile federasyon hesabına yatırdığı zamandaki kur farkını kendi hesabında tutarak eksik ödeme yaptığı belirtiliyor.

Suç duyurusunda duruma ilişkin şu ifadelere yer veriliyor: “2022 yılında Erzurum'da gerçekleştirilmiş olan Üst Minikler Avrupa Şampiyonası için müsabakalara katılacak ülkelerin her birinden şampiyonanın süresince günlük müsabaka talimatı gereği belirtilen miktarda döviz cinsinden para toplanmaktadır. Bu da günlük 70-80 Avro olarak değişkenlik göstermektedir. Toplanan bu ücretler yönetmelikler gereği en geç 1 hafta içerisinde Federasyonun resmi hesabına aktarılmak zorundadır. Söz konusu bu paralar sporcular tarafından federasyon hesabına aktarılması gerekirken paraların Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in uhdesinde tutulmuştur.

Toplanan bu paranın organizasyon işleyişi gereğince derhal Federasyon'un resmi banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Nitekim söz konusu zamanda 130 bin Avro paranın 8 ay gecikmeli olarak Federasyonun hesaplarına yatırdığı bilinmektedir. Bununla birlikte yatırılması gereken resmi rakamın 162 bin Avro olduğu fakat şüpheli tarafından 122 bin Avro şeklinde eksik ödeme yapıldığı bilinmektedir. Ancak o dönemde de başkanlık görevini yürütmekte olan Eyüp Gözgeç söz konusu bu paraları federasyonun resmi banka hesaplarına yatırmak yerine kendisi muhafaza ettiği bilinmektedir. Dolayısıyla iş bu durum şüpheli tarafından görevi kötüye kullanma ve zimmet suçlarını işlediğini göstermektedir. Öte yandan 2022 yılında Avro cinsinden toplanmış olan para, 6-7 ay geçmesinin ardından Eyüp Gözgeç tarafından paranın toplandığı tarihteki kura göre hesaplanmak suretiyle TL olarak Federasyon hesaplarına yatırılmış ve kurumun büyük bir zarara uğramasına sebep olunmuştur. Nitekim bu husus şüpheli tarafından basın önünde kabul edilmiş ve gecikme suretiyle paranın yatırıldığı kabul edilmiştir.”

Eyüp Gözgeç’in şahsi gezilerinin faturasını federasyona kestiği aktarılan suç duyurusunda “Şüpheli, müsabakalara giden sporcuların hakları olmasına rağmen malzeme ve harcırahları keserek ödeme yaptığı, hiçbir zaman tam olarak verilmediği, dahası çoğu zaman da hiç ödeme yapılmadığı Federasyon içerisinde bilinmektedir. Buna karşılık, zaman zaman Erzurum, İstanbul, İzmir gibi özel işleri için seyahat ettiği ancak bu seyahatleri Federasyon'a fatura etmesi sebebiyle kurumu ciddi şekilde zarara uğratmıştır. Bütün bunların içerisinde şüpheli, şahsi işleri için Federasyon binasını ve aracını da kullanarak görevi kötüye kullanma suçunu zincirleme şekilde işlemiştir” dendi.

Suç duyurusundaki diğer iddialar ise şöyle:

Geçmiş yıllarda, İstanbul'da yapılan Ahmet Cömert Uluslararası Boks turnuvasına birçok sporcunun müsabakalara girmeden Milli Sporcu belgesi düzenlendiği, bu konunu teftiş kurulu tarafından res'en soruşturma başlatılmıştır. Sırf bu bile, şüphelinin bulunduğu konumu kötüye kullandığı ve hukuka aykırı işlemlerde bulunduğunu göstermektedir.

Şüpheli, İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası’ndaki bazı malzemelerin promosyon-ulaşım hizmetlerini ihale yolu ile yapılması gerekirken, şüphelinin doğrudan kendisine yakın çevresine sipariş usulü işi vererek kurumu zarara uğratmıştır. Nitekim söz konusu işin yapımı için ihale yapılarak işin dağıtımı sağlansaydı, kurumun maddi açıdan daha çok kazanç elde edeceği izahtan varestedir. Yine İstanbul'da yapılan Kadınlar Boks Dünya Şampiyona'sında görev yapan işçilerin hak edişleri de ödenmeyerek işçilerin kuruma dava açmasına ve kurumun zarara uğramasına sebebiyet vermiştir.

Şüpheli tarafından temin edilen ve Türk Milli Takımı'nın sporcularına verilen malzemelerin tamamına yakını ‘imitasyon’ diye ifade edilen malzemelerden oluşan ve orijinal olmayan malzemelerden oluşmaktadır. Özellikle Bursa'da şüphelinin bir firma ile yapmış olduğu anlaşma ile dünyaca ünlü markaların imitasyon ürünlerini üreten eşofmanlar yaptırarak tüm sporculara dağıttığı fakat bu ürünlerin milli takımda kullanılmayarak takımın ve kurumun zarara uğratılmasına sebep olunmuştur. Buna göre şüpheli Eyüp Gözgeç bulunduğu konumu kötüye kullanmış ve şahsi menfaat temini sağlayarak kurumun defalarca zarara uğramasına sebebiyet vermiştir.

Bütçe yapılırken 2022-2023 görüşmeleri öncesi federasyonu 10 milyon TL borçlu olarak gösteren şüpheli, bakanlıktan bütçe onaylandıktan sonra 10 milyonluk faturayı iptal etmiş ve eski hale döndürmüştür. Bu hususun açıklanması gerekmektedir.

Türkiye Boks Federasyonu Onur Kurulu’nda pek çok AKP’li ve devlet yüksek bürokrasisinden üst düzey isim de bulunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

Sayıştay Başkanı Metin Yener

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz