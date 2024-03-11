Bolivya'da olağanüstü hal ilan edildi

Bolivya"nın başkenti La Paz'da şiddetli yağmurun etkisiyle taşan nehirlerin hafta sonu birçok evi yok etmesi, insanların ölümüne sebep olmasından sonra Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce olağanüstü hal kararı aldı. Karar metninde olumsuz hava şartlarının daha fazla hasara sebep olmaması ve yaraların bir an evvel sarılması için afet bölgesine çok sayıda iş makinesi ve 3.000 asker gönderileceği bildirildi.

Şiddetli yağışlar, su, elektrik ve yolları keserek şehrin çeşitli mahallelerinde sele neden olmuştu.