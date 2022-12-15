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Türkiye'de çekilen klip, Hindistan'da 2 saatte 1 milyon kişi tarafından izlendi

Bollywood sineması için hazırlanan filmin dans klipleri, Türkiye'nin tarihi ve turistlik yerlerinde çekildi. Hint sosyal medyasında yayınlanan görüntüler olay oldu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:55
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Bollywood sineması için hazırlanan filmin, dans sahnelerinin bir bölümü Türkiye'de çekildi.

Türkiye'de çekilen klip, Hindistan'da 2 saatte 1 milyon kişi tarafından izlendi
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Dünyanın en önemli ikinci film sektörü olan Bollywood çekim platosu olarak Türkiye'yi seçti.

Bollywood sinemasının en önemli aksiyon filmi aktörlerinden Nandamuri Balakrişhna ve yine Bollywood'un güzel yıldızlarından Shuriti Haasan'ın baş rollerini oynadığı,'Veera Simha Reddy' isimli filmin dans kliplerinin bazıları,Türkiye'de çekildi.

Bollywood sineması için çekilen filmin dans klibi, Hint sosyal medyasında 2 saatte 1 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi.

 

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15.12.2022 17:32
Hiç güzel dans değil. Filmleri de öyle  
 
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