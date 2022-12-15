Türkiye'de çekilen klip, Hindistan'da 2 saatte 1 milyon kişi tarafından izlendi

Dünyanın en önemli ikinci film sektörü olan Bollywood çekim platosu olarak Türkiye'yi seçti.

Bollywood sinemasının en önemli aksiyon filmi aktörlerinden Nandamuri Balakrişhna ve yine Bollywood'un güzel yıldızlarından Shuriti Haasan'ın baş rollerini oynadığı,'Veera Simha Reddy' isimli filmin dans kliplerinin bazıları,Türkiye'de çekildi.

Bollywood sineması için çekilen filmin dans klibi, Hint sosyal medyasında 2 saatte 1 milyondan fazla kişi tarafından seyredildi.