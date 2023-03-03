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Fenerbahçe Beko Bologna ile karşılaşacak

Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna ile Ülker Salonunda mücadele edecek.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:02
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Bologna ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Bologna ile karşılaşacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 26. haftasında bugün İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport'tan yayınlanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.

İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.

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