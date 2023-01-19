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Usain Bolt hayatının şokunu yaşadı: Emekliliği hayal oldu

Olimpiyat şampiyonu Usain Bolt'un banka hesabındaki 12 milyon dolar serveti kayıp oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:10
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Bolt'un banka hesabında milyonluk kayıp

Usain Bolt hayatının şokunu yaşadı: Emekliliği hayal oldu
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Kariyerinde 8 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan ve erkeklerde 100 metrede dünya rekorunun sahibi Usain Bolt'un banka hesabında sebebi belli olmayan bir kayıp yaşandı.
 

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Jamaikalı atletin avukatları yaptığı açıklamada, Bolt'un ülkesindeki özel bir yatırım hesabında 12.7 milyon dolar kayıp yaşandığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bolt'un hesabında sadece 12 bin dolar kaldığı aktarılırken, "Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.
 

MALİYE BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bolt'un avukatlarının ayrıca, paranın 10 gün içerisinde hesaba tekrar yatırılması için başvuruda bulundukları ifade edildi.

Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi, "Endişe verici bir durum. Dürüst olmayan birkaç insan yüzünden kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz."

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