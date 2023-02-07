Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka kimse yok burada. Binlerce vatandaşımız enkaz altında. Bolu belediye başkanı Tanju Özcan açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi'ne gitti.

Özcan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyu, "Birkaç saattir depremin yerle bir ettiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyim. Burada tam bir rezalet yaşanıyor. Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka devlet görevlisi yok. Yüzlerce, belki de binlerce vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı bekliyor! Ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun" ifadeleriyle paylaştı.

“HALA MI BOŞ KONUŞUYORUZ”

Özcan paylaşımının devamında, “Ben Bolu Belediye Başkanı olarak sabahın erken saatlerinde yardımları organize edip, saat 11.00’de Bolu’dan yola çıkıp tüm kar yağışına, Karayollarının açmadığı yollara karşı saat 22.00’de Elbistan’a ulaşabiliyorsam T.C. Hükümeti hala buraya ulaşamamışsa, hala mı boş konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.