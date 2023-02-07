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  • Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka kimse yok burada. Binlerce vatandaşımız enkaz altında. Bolu belediye başkanı Tan

Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka kimse yok burada. Binlerce vatandaşımız enkaz altında. Bolu belediye başkanı Tanju Özcan açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşananlara bizzat şahit oldu. Özcan, "Binlerce vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Burada birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka devlet görevlisi yok. Ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun" dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 09:19
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Bolu Belediye Başkanı: Binlerce vatandaşımız enkaz altında

Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka kimse yok burada. Binlerce vatandaşımız enkaz altında. Bolu belediye başkanı Tanju Özcan açıkladı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7.7 ve 7.6’lık iki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi'ne gitti. 

Özcan, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyu, "Birkaç saattir depremin yerle bir ettiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeyim. Burada tam bir rezalet yaşanıyor. Birkaç kişilik AFAD görevlisinden başka devlet görevlisi yok. Yüzlerce, belki de binlerce vatandaşımız enkaz altında kurtarılmayı bekliyor! Ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun" ifadeleriyle paylaştı.

“HALA MI BOŞ KONUŞUYORUZ”

Özcan paylaşımının devamında, “Ben Bolu Belediye Başkanı olarak sabahın erken saatlerinde yardımları organize edip, saat 11.00’de Bolu’dan yola çıkıp tüm kar yağışına, Karayollarının açmadığı yollara karşı saat 22.00’de Elbistan’a ulaşabiliyorsam T.C. Hükümeti hala buraya ulaşamamışsa, hala mı boş konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

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vatandaş
7.02.2023 09:55
sayın başkanım helal olsun sana tüm devlet kurumlarında çalışanları gönüllü olarak devletin oraya göndermesi lazım elleriyle tamizleseler bile çok iş yapılır  
 
Vatandaş
7.02.2023 09:41
Ben vekildin başkan oldun orda şov yapacağına bolu dan ekibini alıp yardım etmek yerine video çekeceğine başkanın gücün var yemek ver su ver yardım et şovu bırak  
 
Millet
7.02.2023 09:27
Ya Tanju bey şov yapma.Sen onda pr çalışması yapıyorsun bolu başkanısın Elbistan'da ne işin var.Gidip poz veriyorsun.  
 
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