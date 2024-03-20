Bolu Dağı sisle kaplandı

Kaynak: İHA
Bolu Dağı sisle kaplandı
Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda, heyelan riski olan bölgelerde dubalama çalışmaları yapıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Özellikle Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, Seymenler ve polisevi bölgelerinde görüş mesafesi 15 metre olarak ölçüldü.

Öte yandan, Bakacak mevkiinde bazı bölgelerde heyelan riski sebebiyle Karayolları ekiplerince dubalama çalışmaları yapılarak, yol yek şeride düşürüldü. Sürücülerin dikkatli olması beklenirken, hem Karayolları hem de polis ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

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