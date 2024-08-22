Bolu Dağı'nda feci kaza! 2 Ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu Dağı'nda feci kaza! 2 Ölü

Bolu Dağı'nda kontrolden çıkan kum yüklü TIR karşı şeride geçtiği bildirildi. Kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı’nın Düzce kısmında, kum yüklü bir TIR'ın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi ve bir otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 civarında D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişindeki Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti.

İstanbul yönüne doğru ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FSY 454 plakalı TIR, kontrolden çıkarak orta refüjü aştı ve karşı şeride geçti.

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TIR, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis’e bildirdi.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, otomobilde bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

TIR’da sıkışan iki kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve ağır yaralı olarak Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönü trafiğe tamamen kapandı.

Kaza yapan araçların ve hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

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