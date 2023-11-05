Bolu Dağı'nda otobüs alev alev yandı, faciadan dönüldü

Yangın, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ilçesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan 57 FE 678 plakalı yolcu otobüsünün, Bolu Dağı geçişinde bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Otobüs şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki bazı vatandaşlar su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından otobüs hurda hurda yığını haline gelirken, yol yangın sebebiyle kapanırken uzun araç konvoyu oluştu.