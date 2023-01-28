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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor. Ekipler, sürücülere dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:23
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
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Öğleden sonra sağanağın başladığı bölgede, yer yer sis de görülüyor.

Kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Polis ekipleri, sürücüleri, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.

Bölgede gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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