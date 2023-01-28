﻿Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

Öğleden sonra sağanağın başladığı bölgede, yer yer sis de görülüyor.
Kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Polis ekipleri, sürücüleri, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.
Bölgede gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
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