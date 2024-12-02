Bolu Dağı’nda sıkı denetim

Zorlu kış şartlarında ticari araçların olumsuz etkilenmemesi için 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması devreye girdi. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Kışın zorlu geçtiği ve dik rampaların bulunduğu kara yolunda ticari araçlara yönelik Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği denetimi yapıldı. Hafif ticari, kamyon, tır ve yolcu otobüsleri denetim noktasında tek tek denetlendi. Polis ekiplerinin bölgede denetimlerini artıracağı öğrenildi.