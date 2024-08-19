Bolu Dağı'nda zincirleme kaza. 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA
Bolu Dağı'nda zincirleme kaza. 1 ölü, 6 yaralı

Bolu Dağı’nın Düzce geçişinde 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cip zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyir halinde ilerleyen 2 TIR, 4 otomobil ve 1 cip zincirleme kaza yaptı.

Yaşanan kazadan sonra TIR’lardan 1’i alev alev yanmaya başladı. İhbar sonrası bölgeye 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yanan TIR’ı söndürdü.

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Kazada kimliği tespit edilemeyen yanan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. 2’si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin bölgedeki ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Araçlar, tali yola yönlendirdi. Bolu Dağı Tüneli’ndeki yol çalışması sebebiyle trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, kazayla beraber kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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