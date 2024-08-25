Samsun-Ankara kara yolunda sağanak faciası: 3 ölü, 2’si ağır 10 yaralı

Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Farklı noktalarda, iki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı ve bazı araçlar yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.