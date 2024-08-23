Bolu Dağı'nda zincirleme kaza. 5 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

Kaza sebebiyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.