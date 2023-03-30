Bolu dağında zincirleme kaza. İstanbul- Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Bolu'da TEM yolunda yaşanan zincirleme trafik kazasında 58 araç birbirine girdi ve 10 kişi yaralandı.

Kaza, kar nedeniyle kayganlaşan yolda meydana geldi ve sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen bir TIR'ın kontrolden çıkmasıyla başladı.

Zincirleme kazada yolcu otobüsü, TIR, kamyon, minibüs ve otomobiller gibi birçok araç yer aldı. İhbar üzerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Yolun Ankara yönü tamamen trafiğe kapatılırken, İstanbul yönünde de hasarlı bir kaza yaşandı ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. AFAD ekipleri, kazada yolda kalanlar için iftar yemeği dağıtacaklarını açıkladı. Kazada yer alan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.