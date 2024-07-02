Bolu geçişinde 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

Olay, Bolu Dağı'nın Gerede kesiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul yönüne doğru ilerleyen Rahmi B. yönetimindeki 34 HJ 9095 plakalı Huzur Turizm şirketine ait otobüs ile aynı yönde seyir halinde olan Galip I. idaresindeki 44 AFN 688 plakalı Yeni Can Malatya şirketine ait başka bir yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine derhal çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yeni Can Malatya'ya ait otobüste sıkışan bir yolcu, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere nakledildi, yapılan ilk değerlendirmelere göre sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı, ancak araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.