Bolu Mudurnu'da uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı! 2 ölü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesinin Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği H6876BC yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan araç alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin alevleri fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürdükten sonra araçta yaptıkları incelemede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölenlerin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.