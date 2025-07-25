Bölücülerin silah yakma tiyatrosu

Taşeron bölücüler ne mesaj verdiler: ‘’Biz size, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne silah teslim etmiyoruz. Kendi irademizle 30 adet ne olduğu belli olmayan (plastik de olabilir) göstermelik 30 adet silahı yakma tiyatrosunu oynuyoruz.’’

Reklamlarını yapmak üzere dünyanın birçok yerinden çağırdıkları gazetecilere görüntü aldırmadılar, fotoğraf çektirmediler. Yani ‘’Biz teslim falan olmadık, bu göstermelik tiyatro pazarlık içindir.’’ diyorlar.

Bölücü hainler sözde üniformaları ile inlerinden tek sıra halinde çıktılar, mesajlarını verip, yüzlerinde zerrece nedamet duygusu olmayan bu mahluklar ait oldukları inlerine (Ahırlarına) geri döndüler.

Bu işin asıl patronunun ABD ve İsrail olduğu iddiaları gerçeğe dönüşüyor!

BOP projesi tıkır tıkır işliyor!

Devlet aklı deniliyor!

İyi de Bahçeli, PKK’nın alçak bölücü başı için üzerine basa basa kurucu önder Sn. Öcalan nasıl diyebiliyor?

Haklı olarak Türk halkı soruyor? Bitmiş ve tükenmiş bir hain örgütten ne medet umulur? Silah bırakma karşılığında neler istiyorlar? Bölücü örgüte neler var edildi?

Sen kalk gel TBMM'de konuş dersen o da şimdi DEM Parti'sinin başına geçmek için gün sayıyordur! Binlerce asker, polis, öğretmen, korucu vb. vatandaşlarımızın katiline nasıl Atatürk'ün meclisinde konuşma teklifi yaparsın?

Hain Öcalan’ın silahlı direnişinden vazgeçmiş olmadan, siyasi emellerinden vazgeçmediği kendi açıklamalarında mevcuttur! Diyor ki: "Barış ve Demokratik Toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür." Neyi kastettiğini açıkça beyan etmelidir!

Bölücü hangi cüretkârlıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne şart koşabiliyor?

ABD ve İsrail 'in piyonu olduğunu tüm dünya biliyor!

Asıl hedef ulusal devleti bölme ve yıkma projesidir!

1924 Anayasası’nı ve Lozan Antlaşması’nı kabul etmediği aşikâr olan bu hain piyonla neyin anlaşmasını yapıyorsunuz? Kurucu öndermiş (!) Bu ülkenin tek ve yegâne bir kurucu önder vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’ümüzdür!

Metan gazı inandırıcı olamadı!

Milletin gazını almak adına uydurdukları metan gazı tam bir fiyasko oldu. Öyle ki yıllarca sayısız mağara operasyonlarına katılmış komutan ve askerlerin kesinlikle böyle bir hata yapmayacaklarını dile getirdiler. En acemi askeri birliğin dahi böyle basit bir tuzağa düşmeyeceklerini anlattılar. Şehitlerimizin kimyasal bir tuzak veya patlamaya maruz kalıp kalmadıklarının araştırılması için meclise verilen önergeye AKP ve MHP’nin karşı çıkıp, ret vermelerini aklımız almıyor!

Bu lanet olası Apo denen bebek katili, bölücü başı ne bulunamaz Hint kumaşıymış (!)

Türk Devleti karşısında kesinlikle kaybetmiş, bitmiş bir örgütün, üstelik 25 yıldır tutuklu olan hiçbir sözünün değeri olmayan bölücü başından yardım istemek hangi aklın eseridir?

En incitici olan da bütün bunlar, hainlerin şehit ettikleri askerlerimize, sakat kalan, hayatları mahvolan gazilerimize, geride kalan yetimlerimize nasıl bir saygısızlıktır?

Türk milletinin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?

Bu terörist zihniyet hiçbir emellerinden asla vazgeçmiş değillerdir! Hâlâ daha özerklik iddialarından DEM vurmaktadırlar! Daha geçen gün madenler bizimdir diyecek kadar aşırı bölücü tavırlarını ve hainliklerini dile getirdi bölücülerin siyasi sözcüleri!

Sizler nereye varmak istiyorsunuz? Ne yapmanın peşindesiniz?

Bölücü hainler yaptıkları her türlü sözlü ve yazılı açıklamalarında şart koşuyorlar.

Siyasi partilerin veya şahsi kişilerin çıkar ve menfaatleri değil, ülkemizin menfaatleri esas olandır!

Türk milletinin gözünün içine bakarak tiyatro oynanıyor!

Bebek katili bölücü başını resmen başımıza kahraman yaptınız! Nedir bu bölücü seviciliğinizin gerçek yüzü? Kanı bozuk, beş para etmez bu lanet pisliği yok önder yok kurucu gibi afaki söylemlerle göğe çıkartmaya utanmıyor musunuz?

Elbette Devlet-i 'Aliyye’nin menfaatleri için çeşitli varyasyonlara girilebilir, girilmelidir. Terörsüz bir ülkeyi kim neden istemesin ki? Terörü yaratanlar belli! Bizler, Türk milleti mi ısrarla "Terör" olsun istedi?

Ancak bu kadar yükseltmek ne demek? Türk milletini incittiğinizin hatta kahrettiğinizin farkında değil misiniz?

Bölücü silahlı örgütle müzakere edilmez! Mücadele edilir!

Ne oldu da TSK'nın kazandığı bu mücadeleyi, bölücülerin üstünlüğü gibi takdim etme yoluna sapılmıştır?

Daha önce de seyrettiğimiz tiyatroları yeniden sahneye koymak birlik ve beraberliğimizi sağlamayı bırakınız, bölünmeye ve parçalanmaya yol açacak vahim girişimlerdir!

Bölücülerin şartsız şurtsuz silahlarıyla teslim olmaları tek inandırıcı çözümdür! Gerisi hikayedir! Tiyatrodur!