Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

Bolu Belediye ekipleri okul bahçelerinden iş makineleri ile topladığı karla parkta 5 metre yüksekliğinde dev bir kardan adam yaptı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çekti.

Kentte, cumartesi gününden itibaren etkili olan kar yağışı bu sabah durdu. 2 gündür tatil olan okul bahçelerinde biriken karlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenerek kamyonlara yüklendi. Toplanan tonlarca kar yürüyüş parkurları ve parkların bulunduğu Kuvayi Milliye Bulvarı'na getirildi. Belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle bulvar üzerindeki alana 5 metre yüksekliğinde dev kardan adam yapıldı. Kardan adam başta çocuklar olmak üzere vatandaşların ilgisini çekti. Mahalleli ve yoldan geçenler çocuklarıyla birlikte kardan adamın önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, karın kente çok yakıştığını belirterek, "Okul bahçelerini temizledik. Oradan getirdiğimiz karlarla burada arkadaşlarımız çok güzel bir kardan adam yapmış. Ben Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı Bolu'ya davet ediyorum. Sanatçılarımızı da böyle güzel eserler yapmak için Bolu'ya davet ediyorum" dedi.

Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

Bolu’da 5 metrelik kardan adam ilgi gördü

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