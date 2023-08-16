Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi

Bolu'da bir kamyonda 5 milyon 499 bin 480 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesi amacıyla kent merkezinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 548 koli içerisinde toplam 5 milyon 480 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler, kent merkezinde tütün ve tütün mamulleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde de arama yaptı.

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Aramalarda, 9 bin 480'i dolu 19 bin 480 sahte bandrollü boş makaron ve 37,5 kilo kıyılmış tütüne el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.

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