Bolu’da ahşap ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Bolu’da ahşap ev alevlere teslim oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ev adeta küle döndü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yangın çıkan tek katlı ahşap ev, alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Havullu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahalle'de Abdullah O'ya ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ahşap ev küle döndü.

kul.jpgYangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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