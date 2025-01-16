Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler

Bolu’da bir akaryakıt istasyonunda 3 kişi otomobilini yıkayan bir sürücüye eşinin yanında sözlü sataştılar. Tartışmanın büyümesi ile 3 kişi ile otomobil arasında arbede çıktı. Zanlılar, sürücüyü yere yatırıp tekme ve yumrukla darp ettiler.

Olay, geçen pazar gecesi, D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. A.F.T., B.T. ve F.E., istasyonda otomobilini yıkayan G.B.'nin yanına gitti. İddiaya göre; G.B. ile kendisine sözle sataşan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi, G.B.'yi eşinin yanında yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti.

Ayrıca A.F.T., G.B.'ye bıçakla da saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girip, kavgayı sonlandırdı. G.B., kendisini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşananlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler

Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler

Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler

Bolu’da akaryakıt istasyonunda tekme ve yumrukla darp ettiler

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