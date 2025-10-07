Bolu’da anız yakana hapis ve para cezası!

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son dönemde kentte artan anız ve kuru ot yangınlarına ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle hasat sonrası tarlalarda kuru otların yakılmasından dolayı büyük yangınların ortaya çıkabileceğini vurgulayan yetkililer vatandaşları hassas olmaya davet etti. İtfaiye yetkilileri, özellikle kırsal bölgelerde tarlaların kenarına atılan sigara izmaritleri, cam şişe parçaları ve bilinçsizce yakılan otların kısa sürede büyüyen yangınlara yol açtığını vurguladı.

PARA VE HAPİS CEZASI VAR

İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anız ve kuru otların yakılması kesinlikle yasaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında, bu yasağa uyanmayan ve anız ya da kuru ot yakma fiilini gerçekleştiren kişiler hakkında idari işlem uygulanacaktır. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca, yetkili makamların koyduğu kurallara aykırı davrananlara 2025 yılı itibarıyla 2 bin 53 lira idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca, yangına sebep olunması durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 171 ve 174. maddeleri kapsamında taksirle yangına sebebiyet verme veya genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından hapis cezası da gündeme gelebilecektir" ifadelerine yer verildi.