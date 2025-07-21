Bolu’da anız yangını! Yükselen dumanlar korkuttu... Yerleşim yerine çok yakın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu’da anız yangını! Yükselen dumanlar korkuttu... Yerleşim yerine çok yakın

Bolu'nun Salıbeyler Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Salıbeyler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, rüzgarın da etkisiyle kuru otlar kısa sürede alev aldı.

Yerleşim yerlerinin dibinde çıkan yangın büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da anız yangını! Yükselen dumanlar korkuttu... Yerleşim yerine çok yakın

Bolu’da anız yangını! Yükselen dumanlar korkuttu... Yerleşim yerine çok yakın

Bolu’da anız yangını! Yükselen dumanlar korkuttu... Yerleşim yerine çok yakın

Bolu’da anız yangını! Yükselen dumanlar korkuttu... Yerleşim yerine çok yakın

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