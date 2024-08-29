Bolu'da arılar saldırdı! Hastanelik oldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da arılar saldırdı! Hastanelik oldular

Bolu'da ormanda görev yapan personele arılar saldırdı. Hastanelik oldular....

Bolu'nun ormanlık alanında görev yapan iki orman işçisi, ağaçlara damga vurdukları sırada arıların saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyü yakınlarında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ormanda işaretleme çalışması yapıyordu.

Çalışma sırasında toprak altında bulunan bir yaban arısı yuvası açığa çıktı ve işçilerden S.A. ile B.F.'ye arılar saldırdı.

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İşçiler, arıların saldırısından kaçmaya çalışırken vücutlarının çeşitli yerlerinden arı sokmalarına maruz kaldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen işçiler, ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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