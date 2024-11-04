Bolu’da balık izdihamı! 150 liradan satılan balık için sıraya girdiler

İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında deniz ürünlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta kilogramı 350 liradan satılan hamsinin fiyatı, bu hafta 150 liraya düştü.

Palamut ise tanesi 150 liradan tezgaha çıktı. Hamsi ve palamut tezgahlarının önünde vatandaşlar sıraya girerken, zaman zaman izdiham yaşandı.

Balıkçı Hakan Yıldız, tezgahta bolluk yaşandığını söyleyerek, "Karadeniz hamsisi orta boy ama güzeldir. Hamsi kilosu 150 lira, istavrit 200, mezgit 150, sardalya 100, uskumru ise 150 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

"PALAMUT TEZGAHI ÖNÜNDE SIRA VAR"

Vatandaşların özellikle palamuta yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldız, "Palamut tezgahı önünde sıra var. Palamutlar yaklaşık 1,5 kilo. Tanesini 150 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı da 100 liraya denk geliyor. Bu hafta balık bolluğu güzel" diye konuştu.

Fiyatların düşmeyeceğini öngördüğünü söyleyen Yıldız, "Hafta arası hamsi pahalıydı, 250-300 lirayı gördü. Bugün pazartesinin şansına iyi bir pazar yapıyoruz" dedi.