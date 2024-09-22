Bolu'da dağcılık tatbikatı nefes kesti

Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Kayaevleri mevkiinde düzenlenen "3. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı"na AFAD, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Köroğlu Arama Kurtarma Derneği, Jandarma Arama Kurtarma ve çeşitli illerden gelen arama kurtarma ekipleri katıldı. Geçen yıl Artvin Yusufeli'nde çığ kazasında hayatını kaybeden dağcılık antrenörü Mustafa Tekin anısına düzenlenen tatbikatta, 150 kişilik ekip senaryo gereği Guz Deresi Kanyonu'na giren ve geri dönmeyen 25 kişilik grubu aradı. Ekipler, Guz Deresi Kanyonu, Muslar Kayaevleri ve Nevruz Tepesi bölgelerine yönlendirildi.

Zorlu kanyonda kaybolan kişileri bulmak için başlatılan çalışmada, arama kurtarma ekipleri kaybolanları bularak yaralıları sedyeyle sağlık ekiplerine ulaştırdı.