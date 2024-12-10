Bolu'da doğal gaz kombisinden yangın çıktı

Kaynak: DHA
Bolu'da doğal gaz kombisinden yangın çıktı

Bolu'da 5 katlı apartmanın en üst katında doğal gaz kombisindenyangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafında kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Bolu'da, 5 katlı apartmanın en üst katındaki balkonda doğal gaz kombisinden çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı.

kombi1.webp

Aktaş Mahallesi 3235'inci Sokak'ta, site içerisinde 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İşli'ye ait dairenin balkonunda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Doğal gaz kombisinde çıkan yangını fark eden İşli, annesi ve teyzesiyle dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Nesrin İşli ve diğer 2 kişi, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evin mutfak ve balkon kısmında zarar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor
Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor
Okan Buruk’un tek eksiği Avrupa’da kupa
Okan Buruk’un tek eksiği Avrupa’da kupa
Hızlı çalışan değil zamanında çalışan kazanıyor... Uzmanlar anlatıyor...
Hızlı çalışan değil zamanında çalışan kazanıyor... Uzmanlar anlatıyor...
Erzincan Emniyeti 47 şehidi unutmadı
Erzincan Emniyeti 47 şehidi unutmadı
Erzurum'da sis ve buzlama zincirleme kaza getirdi: 13 araç birbirine girdi
Sis ve buzlama zincirleme kaza getirdi: 13 araç birbirine girdi