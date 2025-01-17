Bolu’da ‘dur’ ihtarına uymadı! O kaçtı polis kovaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bolu’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil sürücüsü, polisin ısrarcı kovalamaca sonrası yakalandı. Şüphelinin asker kaçağı olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü B.S.A. polisin "dur" ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A., bu kez yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Bir apartmana saklanan B.S.A., polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu nedenle kaçtığı ortaya çıktı. B.S.A., "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu’da ‘dur’ ihtarına uymadı! O kaçtı polis kovaladı

Bolu’da ‘dur’ ihtarına uymadı! O kaçtı polis kovaladı

Bolu’da ‘dur’ ihtarına uymadı! O kaçtı polis kovaladı

Bolu’da ‘dur’ ihtarına uymadı! O kaçtı polis kovaladı

Bolu’da ‘dur’ ihtarına uymadı! O kaçtı polis kovaladı

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