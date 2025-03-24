Bolu'da ev küle döndü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da ev küle döndü!

Bolu'da 2 katlı evin 2. katında sobadan kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangında ev adeta küle döndü. çıkan yangında evin içi küle döndü.

Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobayı yakıp misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alev alev yandığını gördü.

Kiracı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da ev küle döndü!

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