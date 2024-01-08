Bolu’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı

Bolu D-100 kara yolu Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara yönüne gitmekte olan Uğur Y. idaresindeki 61 ND 024 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelerek U dönüşü yapmak isteyen Uğur A. yönetimindeki 06 DEH 542 plakalı otomobil çapıştı. Kaza sonucu iki otomobilde hurdaya dönerken, 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada yaralananlar ambulanslarla yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.