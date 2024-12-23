Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

Bolu'nun Seben ilçesinde, doğaseverler kar kalınlığının 15 santimetreye kadar çıktığı dağlarda zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. 30 kişilik bir grup, kar ve soğuk havaya rağmen doğanın keyfini çıkararak 15 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yürüyüş, Seben - Kıbrıscık kara yolunun 1605 rakımlı Doruk Tepe mevkisinde başladı.

Karla kaplı dağ yolları ve soğuk hava koşullarına rağmen katılımcılar, doğanın sunduğu güzellikleri keşfetmek için yola koyuldu. Yürüyüş, Gölcük Tabiat Parkı’nda son buldu.

Yürüyüş sırasında, doğaseverler doğaya olan duyarlılıklarını göstererek öğle saatlerinde ara verip yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Yaban hayatının korunmasına dikkat çeken katılımcılar, bu davranışlarıyla çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım atmış oldular.

Doğaseverlerin kendileri tarafından oluşturulan parkur, 15 kilometreyi kapsayan zorlu bir rota olarak dikkat çekti. Kar ve soğuk havaya rağmen yürüyüşçüler, Gölcük Tabiat Parkı’na ulaşana kadar karla kaplı yolları adımlayarak, doğanın huzurunu doyasıya yaşadılar.

Bolu’daki bu etkinlik, doğa yürüyüşlerinin zorluklarına rağmen katılımcıların doğa ile iç içe olma arzusunu ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek doğal hayatı koruma bilincini pekiştirmelerini sağladı.

Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

Bolu'da karlı havaya rağmen 15 kilometre yürüdüler

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