Bolu'da kazada yanarak hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Bolu'da 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği belirlendi. Kazada ölenlerin 77 yaşındaki karı-koca olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün H6876BC plakalı Mercedes marka otomobil, Aynalıkaya mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alana düşen otomobil kısa sürede alev aldı. Sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı ve otomobilden çıkamayan iki kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın çevredeki ormana da sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan kimlik tespit çalışmasında, kazada otomobili kullananın Ahmet Temiz (77) ve yanındaki yolcunun eşi Saynur Temiz (77) olduğu belirlendi.

Ekiplerin konuyla ilgili incelemeleri devam ediyor.