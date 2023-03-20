﻿Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı

Bolu Mengen'de linyit madeni ocağında meydana gelen göçükte 7 işçi yaralandı.
DHA'nın aktardığı bilgiye göre, Gökçesu beldesinde özel işletmeye bağlı linyit maden ocağında saat 09.30 sıralarında kömür çıkarıldığı esnada tahkimat direğinin kırılması sonucu göçük meydana geldi.
Göçüğün altında kömür çıkarmak isteyen 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Maden ocağında meydana gelen göçme nedeniyle yaralanan Murat Sarı, Olcay Kaya, Mehmet Yılmaz, Turgay Kayabaş, Yıldıray Hamarat, Ramazan Aydemir ve İsmail Yılmaz kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.