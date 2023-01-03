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Naftalinli ve parfümlü zula ‘Asır’ın burnundan kaçmadı

Bolu'da bir yolcunun valiz ve sırt çantasına koyup fark edilmemesi için naftalin ve parfüm sıktığı 22,5 kilo uyuşturucu, "Asır" adlı narkotik dedektör köpeğinin hassas burnu sayesinde ele geçirildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:57
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Bolu'da naftalinli ve parfümlü 22,5 kiloluk uyuşturucu zulası narkotik köpeği Asır burnundan kaçamadı

Naftalinli ve parfümlü zula ‘Asır’ın burnundan kaçmadı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Dörtdivan kesiminde yaptığı uygulamada, Doğu illerinden İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik detektör köpeği "Asır" ile arama yapıldı. Ekipler, köpeğin tepki vermesi üzerine, yolcu Ş.Ş'ye ait valizdeki plastik saklama kabında 17,5 kilo skunk, sırt çantasında ise 5 kilo toz esrar ele geçirdi.

Şüphelinin, hassas burunlu detektör köpeklerin uyuşturucuyu fark etmemesi için çanta ve valize naftalin koyup parfüm sıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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