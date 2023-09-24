Bolu’da samanlık alev alev yandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 3 bin saman balyasının bulunduğu samanlık alev alev yandı. İnekler dumanların arasından kurtarılırken, yangın ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Bolu’da samanlık alev alev yandı

Yangın, Hasanlar köyünde İbrahim Y.'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple samanlık alev aldı.

aw037671-02.jpgİçerisinde 3 bin saman balyasının bulunduğu samanlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapın ihbar üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

aw037671-03.jpg 3 bin saman balyasının alevler içerisinde kaldığı samanlığı söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu.

aw037671-06.jpg Samanlığın dibinde bulunan inekler de dumanlar arasından kurtarıldı. Yangında samanlık küle döndü.

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