Bolu’da samanlık alev alev yandı

Yangın, Hasanlar köyünde İbrahim Y.'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple samanlık alev aldı.

İçerisinde 3 bin saman balyasının bulunduğu samanlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapın ihbar üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

3 bin saman balyasının alevler içerisinde kaldığı samanlığı söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu.

Samanlığın dibinde bulunan inekler de dumanlar arasından kurtarıldı. Yangında samanlık küle döndü.

