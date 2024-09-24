Bolu'da servis şoförlerine örnek olma eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "2024-2027 Yılı Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında düzenlenen eğitimde, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katılımcılara dikkat edilmesi gereken hususları aktardı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, eğitim programında yaptığı konuşmada, öğrenci servis şoförlerinin öğrencilere örnek olması gerektiğini vurguladı. Fırat, "Öğrencimiz şoförü mutlaka örnek alır. Bu yüzden araçlarda ve aracın önünde sigara içilmesi gibi etkenler öğrencimizi kötü etkiliyor" dedi.

Başkan Fırat, şoförlerin hataları en aza indirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu tarz eğitimler çok önemli. Her gün güncel sıkıntılar oluyor. Güzergah sıkıntıları, öğrencilerin okullara götürülmesiyle alakalı sıkıntılar, yeni kanunlar çıkıyor onlarla alakalı sıkıntılar oluyor. Onun için de kolluk kuvvetlerimiz İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle şoförlerimizi uyarıyorlar. Bu da bizim için iyi bir şey, hata yapmamız engelleniyor. Hataları da en asgariye indirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Fırat, şoförlerin örnek insan olması gerektiğini dile getirerek, "Bizim işimizde en önemli önceliğimiz öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliği. Biz geleceği taşıyoruz. Bizim için güvenlik çok önemli. Bununla ilgili de eğitime her zaman ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin korunması, okulların güvenliği, yeni kanunlar hakkında şoförlerimizin bu konularda bilgilenmesi lazım. Okul önlerindeki yabancı insanların da şoförlerimiz sayesinde kolluk kuvvetlerine bildirilmesi lazım. Şoförlerimizin hal ve hareketleri öğrencilerimizi etkilediği için bununla ilgili şoförlerimizin de örnek insan olmasını istiyoruz. Araç kullanırken, aracın başında beklerken davranışları önemli. Çünkü öğrencimiz şoförü mutlaka örnek alır. Bununla ilgili de araçlarda sigara içilmesi, aracın önünde sigara içilmesi gibi etkenler öğrencimizi kötü etkiliyor. Bunun için de kolluk kuvvetlerimizin verdiği bilgilere ihtiyacımız var" dedi.

Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis şoförüne kaskla saldırdı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Ünlü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Emniyet Amiri Atilla Erdem, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Demiröz, şoförler ve servis rehberleri katıldı.