Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis şoförüne kaskla saldırdı

Kaynak: İHA
Motosikletli çift kendilerini sıkıştıran servis şoförüne kaskla saldırdı

Esenyurt’ta motosikletli bir çift, servis şoförüyle yol verme tartışması yaşadı. Sinirlenen kadın motosikletten atlayarak kask ile servis aracına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik tartışması, kasklı bir saldırıya dönüştü. Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde yaşanan olayda, motosikletli çift ile servis şoförü arasında yol verme konusunda anlaşmazlık yaşandı. İddiaya göre, servis aracı, motosikletli çifti trafikte sıkıştırarak, motosiklete yol vermemek için aracını motosikletin üzerine sürdü.

Bu duruma sinirlenen motosikletin arkasındaki kadın, motosikletten hızla inerek kask ile servis şoförüne araç dışından saldırmaya başl

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adı. Çevredeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kadın motosikletli sürücünün kask ile servis aracını defalarca vurduğu anlar yer aldı. Olayın sıcak anlarında, servis aracının şoförü de aracından inerek demir çubukla kavgaya dahil oldu.

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