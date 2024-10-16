Bolu'da sinir krizi geçiren vatandaş otomobilini hurdaya çevirdi

Olay, Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 61 AFA 384 plakalı otomobilini Kültür Mahallesi Muhtarlık binasının önüne park etti. Bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren bu kişi, aracının camlarını kırdı. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, aracını bu halde bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde devriye atan polis ekipleri, camları kırık halde duran otomobili fark etti. Ekipler, araç sahibine telefonla ulaştı. Araç sahibi, otomobili kendisinin bu hale getirdiğini ve kimseden şikayetçi olmadığını belirtti. Ayrıca, aracını kaldırmak için olay yerine bir çekici gönderdi. Polis ekipleri, araç içerisinde alkol şişeleri buldu.

Bu olay, araç sahiplerinin ve toplumun güvenliği açısından önemli dersler barındırıyor. Uzmanlar, sinir krizi veya alkol etkisi altında araç kullanmanın ve araçlara zarar vermenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu tür durumlarda çevreye ve kendine zarar vermemek için profesyonel yardım almanın önemine dikkat çekti.