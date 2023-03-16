Bolu Belediyesi, depremden tedirgin olan vatandaşlara sosyal tesislerini açtı

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar sonrası Bolu Belediyesi sosyal tesislerini açık tutuyor.

TANJU ÖZCAN DUYURDU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artçı sarsıntılar sebebiyle tedirgin olan vatandaşlarımız için Aktaş Mahallesi aşevimiz, belediye önü, Masal Park, Karaçayır ve Teras Kafe Sosyal Tesislerimiz açık olup, bunların yanı sıra belediye ve valilik önünde çay ikramlarımız mevcuttur. Geçmiş olsun Bolu" ifadelerini kullandı.