16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bolu Belediyesi, depremden tedirgin olan vatandaşlara sosyal tesislerini açtı

Bolu Belediyesi, depremden tedirgin olan vatandaşlara sosyal tesislerini açtı

Belediye Başkanı Tanju Özcan, depremden tedirgin olan vatandaşlar için duyuru yaptı. Belediyenin sosyal tesisleri vatandaşlar için açık tutulacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 22:48
Takip Et

Bolu'da sosyal tesisler depremden tedirgin olan vatandaşlara açıldı

Bolu Belediyesi, depremden tedirgin olan vatandaşlara sosyal tesislerini açtı
+
Aa
-

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar sonrası Bolu Belediyesi sosyal tesislerini açık tutuyor.

TANJU ÖZCAN DUYURDU

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artçı sarsıntılar sebebiyle tedirgin olan vatandaşlarımız için Aktaş Mahallesi aşevimiz, belediye önü, Masal Park, Karaçayır ve Teras Kafe Sosyal Tesislerimiz açık olup, bunların yanı sıra belediye ve valilik önünde çay ikramlarımız mevcuttur. Geçmiş olsun Bolu" ifadelerini kullandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
7
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Juventus kendini çeyrek finale attı
﻿Juventus kendini çeyrek finale attı
﻿Juventus kendini çeyrek finale attı
﻿Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
﻿Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik
﻿Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik
﻿Ergin Ataman: Oyunun kontrolünü kaybettik
﻿Fenerbahçe ile Jesus tarihi başarısızlık yaşadı
﻿Fenerbahçe ile Jesus tarihi başarısızlık yaşadı
﻿Fenerbahçe ile Jesus tarihi başarısızlık yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.