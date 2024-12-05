Bolu'da TIR küle döndü

Yangın, D-100 kara yolunun Bolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Emincan G. idaresindeki 06 BC 8995 plakalı TIR, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Araç şoförü TIR'dan çıkan dumanları fark edince TIR'ı emniyet şeridine park etti. Yangın kısa sürede büyüyerek kabin kısmının tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında tırın kabin kısmı küle döndü.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.