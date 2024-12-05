Bolu'da TIR küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da TIR küle döndü

Bolu'da D-100 kara yolunda TIR alevlere teslim oldu. Hızla büyüyen yangında TIR'ın kabin kısmı küle döndü.

Yangın, D-100 kara yolunun Bolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Emincan G. idaresindeki 06 BC 8995 plakalı TIR, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Araç şoförü TIR'dan çıkan dumanları fark edince TIR'ı emniyet şeridine park etti. Yangın kısa sürede büyüyerek kabin kısmının tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında tırın kabin kısmı küle döndü.

​​​​​​​

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da TIR küle döndü

Son Haberler
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Eskişehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Kayseri'de korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Yeniden Refah Partisi'nden Suriye çıkışı: Yanında olacağımızın...
Sokak köpeği Fındık okulun maskotu oldu: Derslere giriyor, müdür yardımcısının odasında istirahat ediyor
Fındık okulun maskotu oldu
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı
Batman’da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı! 3 kişi yaralandı