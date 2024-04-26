Bolu'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Bolu'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bolu’da Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil soda yüklü TIR’a arkadan çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Yukarı Soku mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Mustafa Ö.’nün kullandığı 34 GAH 375 plakalı otomobil, Şuayip A.’nın kullandığı 34 GE 9504 plakalı soda yüklü TIR'a arkadan hızla çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, otomobilde bulunan 4 vatandaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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