Bolu'da tur otobüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bolu'da, akşam saatlerinde D-100 yolunun Gölyüzü kavşağı mevkisinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Irak plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulundan Serdar Genişyürek, Ahmet Şahan ve Mehmet Ali Yoz ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Serdar Genişyürek ve Mehmet Ali Yoz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan Ahmet Şahan'ın ise yaşamsal tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tur otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.