Bolu’da ulaşıma yüzde 63 zam

Kaynak: İHA
Bolu’da ulaşıma yüzde 63 zam
Bolu’da özel halk otobüslerindeki bilet fiyatlarına yüzde 63 oranında zam yapıldı.

Bolu Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı 2. oturumunda, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

Taksilerde ve özel halk otobüslerinde uygulanması talep edilen zam oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya yükselmiş oldu.

Öğrenci bileti ise yüzde 63 zamlanarak 11 liradan 18 liraya yükseldi.

Taksi açılış ücreti 40 lira olarak tespit edildi.

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