Bolu'da yaşlı adam banyoda düşerek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bolu'da yaşlı adam banyoda düşerek hayatını kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler köyünde, 84 yaşındaki Lütfi İkinci, abdest almak için girdiği banyoda dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti.

Olay akşam namazı öncesi gerçekleşti. İkinci, banyo kapısını kilitleyip abdest almak üzere içeri girdi.

Abdest alırken dengesini kaybedip yere düştü.

Banyodan gelen düşme sesini duyan eşi, kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı ve komşularından yardım istedi.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıyı açtıklarında Lütfi İkinci’nin hareketsiz halde yerde yattığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İkinci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

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