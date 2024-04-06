Bolu'da zincirleme kaza 5 araç birbirine girdi

Kazada 3 kişi yaralanırken, yolcularda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden 3 otomobil ile Karayolları aracı ve bir TIR, birbirine çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Zincirleme kaza sonucunda 5 araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Şans eseri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.