Bolu'da zincirleme kaza 5 araç birbirine girdi

Kaynak: DHA
Bolu'da zincirleme kaza 5 araç birbirine girdi
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza, 3 otomobil, Karayolları aracı ve bir TIR'ın karışmasıyla sonuçlandı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, yolcularda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden 3 otomobil ile Karayolları aracı ve bir TIR, birbirine çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Zincirleme kaza sonucunda 5 araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Şans eseri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149-1.jpg

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149-2.jpg

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149-3.jpg

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149-4.jpg

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149-5.jpg

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149-6.jpg

anadolu-otoyolunda-5-arac-birbirine-gird-37149.jpg

Son Haberler
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Dünya
Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri Spor
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir Gündem
Sancaktepe Belediyesi başkanlık katından jakuzi çıktı. 6 kişilik topluca girilebilir
İskandinav Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır? Yaşam
İskandinav Tarzı Dekorasyon Nasıl Yapılır?
Stadumda düzenlenen bebek yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı Video
Stadumda düzenlenen bebek yarışması izleyenlere keyifli anlar yaşattı
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi Spor
Şanlıurfa Şanlıurfa olalı böylesini görmedi. Galatasaray depremi
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Okan Buruk 'Bu ateş sönmeli' diyerek açıkladı