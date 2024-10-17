Bolu’daki feci kaza kamerada! Baba-kız yaralandı

Kaza, Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu önünde seyreden İlhan T. yönetimindeki 54 AFA 232 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce tümsekten atladı, ardından kayarak demir direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü İlhan T. ve yolcu konumundaki kızı Yasemin T. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir direğe çarparak sıkışan İlhan T., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olarak çıkarılan İlhan T. ve yaralı kızı Yasemin T., ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anbean kameraya yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak demir direğe çarptığı görüldü.